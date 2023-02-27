Президент России Владимир Путин наградил голливудского актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

Артист стал гражданином России в ноябре 2016 года, паспорт Сигалу вручил лично президент страны Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда отметил, что артист, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.