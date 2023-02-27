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53 минуты назад

Путин наградил Сигала орденом Дружбы

Газета.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин наградил голливудского актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

Награда актеру присуждена с формулировкой «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Артист стал гражданином России в ноябре 2016 года, паспорт Сигалу вручил лично президент страны Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда отметил, что артист, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

Оружие и бабочки: какой на самом деле Стивен Сигал

Ранее политики Европы и США призвали ЕС ввести санкции в отношении Филиппа Киркорова и Сигала.

Политика,Видео,Стивен Сигал,Филипп Киркоров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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