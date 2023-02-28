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59 минут назад

Захарова заявила об убийстве экономического суверенитета ЕС санкциями

Lenta.ruиещё 3

Десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) — «яд замедленного действия», который убивает экономический суверенитет Европы. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение очередных антироссийских рестрикций.

Захарова заявила об убийстве экономического суверенитета Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции – «яд замедленного действия». Вот только «убивают» они, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза», — сказала дипломат, добавив, что с введением нового пакета санкций Евросоюз «только дополнительно отгораживается от России».

По мнению Захаровой, «весь остальной мир» отверг эти санкционные меры как «как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность». Представитель МИД подчеркнула, что новые рестрикции «только укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути диктаторской политики Запада».

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