Лавров высказался об участии «золотого миллиарда» в развитии РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у страны планов полагаться на кого-либо в вопросе создания благоприятных для развития страны внешних условий. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с главами территориальных органов - представителей МИД РФ в субъектах Федерации, передает ТАСС.

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Министр признал, что еще недавно «западным меньшинством», или «золотым миллиардом», определялись те самые внешние условия.

Этот «миллиард», как уточнил Лавров, продвигает все свои внешнеполитические инициативы с единственной целью — «сделать так, чтобы весь мир жил по правилам, которые позволяют «золотому миллиарду» продолжать колониальную политику и жить за счет других».

Лавров указал на стремление России создавать внешние условия, которые будут отражать консенсус всех независимых самостоятельных государств, а также полностью отвечать принципам Устава ООН.