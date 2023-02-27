Лавров высказался об участии «золотого миллиарда» в развитии РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у страны планов полагаться на кого-либо в вопросе создания благоприятных для развития страны внешних условий. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с главами территориальных органов - представителей МИД РФ в субъектах Федерации, передает ТАСС.
Министр признал, что еще недавно «западным меньшинством», или «золотым миллиардом», определялись те самые внешние условия.
Этот «миллиард», как уточнил Лавров, продвигает все свои внешнеполитические инициативы с единственной целью — «сделать так, чтобы весь мир жил по правилам, которые позволяют «золотому миллиарду» продолжать колониальную политику и жить за счет других».
Лавров указал на стремление России создавать внешние условия, которые будут отражать консенсус всех независимых самостоятельных государств, а также полностью отвечать принципам Устава ООН.
Одним из первых выражение «золотой миллиард» использовал публицист Анатолий Цикунов (А.Кузьмич). Данное понятие не раз использовалось президентом Владимиром Путиным. Летом прошлого года он сообщил, что данная модель «делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной».