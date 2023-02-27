В Госдуме сочли опасной «ЧВК Редан»

Молодежная субкультура, которая получила название «ЧВК Редан», является опасным движением, как и любая экстремистская субкультура. Об этом заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, его цитирует News.ru.

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«Как и любая экстремистская субкультура, она опасна. Если силовики смогут максимально эффективно ограничить ее развитие, привлечь к ответственности нарушителей, то не думаю, что она станет угрозой для общества. Но если она станет массовой, то, конечно, надо будет запрещать как явление», — сказал Метелев.

Депутат назвал появившуюся молодежную субкультуру подростковым недоразумением, подчеркнув, что в ее основу изначально заложена глупая идея. По его мнению, люди всегда объединяются «вокруг какого-то бреда».

С 24 февраля в России начались облавы на подростков из «ЧВК Редан» — они устраивают массовые драки. В частности, в Москве произошли массовые драки в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл», после них задержали девятерых подростков. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов устроили облаву на подростков этого движения в Новосибирске.

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали 131 подростка из-за массовой драки в торговом центре «Галерея». Предположительно, инцидент также связан с подростковой субкультурой «ЧВК Редан».