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28 минут назад

В Госдуме сочли опасной «ЧВК Редан»

Lenta.ru

Молодежная субкультура, которая получила название «ЧВК Редан», является опасным движением, как и любая экстремистская субкультура. Об этом заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, его цитирует News.ru.

В Госдуме сочли опасной «ЧВК Редан»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как и любая экстремистская субкультура, она опасна. Если силовики смогут максимально эффективно ограничить ее развитие, привлечь к ответственности нарушителей, то не думаю, что она станет угрозой для общества. Но если она станет массовой, то, конечно, надо будет запрещать как явление», — сказал Метелев.

Депутат назвал появившуюся молодежную субкультуру подростковым недоразумением, подчеркнув, что в ее основу изначально заложена глупая идея. По его мнению, люди всегда объединяются «вокруг какого-то бреда».

С 24 февраля в России начались облавы на подростков из «ЧВК Редан» — они устраивают массовые драки. В частности, в Москве произошли массовые драки в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл», после них задержали девятерых подростков. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов устроили облаву на подростков этого движения в Новосибирске.

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали 131 подростка из-за массовой драки в торговом центре «Галерея». Предположительно, инцидент также связан с подростковой субкультурой «ЧВК Редан».

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов.

Политика,Артем Метелев,Госдума,
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