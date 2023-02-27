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30 минут назад

Путин 28 февраля примет участие в коллегии ФСБ

ТАСС

Президент Владимир Путин 28 февраля примет участие в коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин 28 февраля примет участие в коллегии ФСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Действительно, в коллегии ФСБ президент завтра примет участие", - сказал представитель Кремля.

Он не стал говорить, какие мероприятия включены в рабочий график Путина на этой неделе, в том числе не уточнил, примет ли президент участие в открытии Большой кольцевой линии столичного метро.

"Все остальное будем своевременно анонсировать", - пообещал пресс-секретарь.

Ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщалось, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, как предполагается, примет участие в открытии Большой кольцевой линии метро.

Путин традиционно принимает участие в заседаниях коллегии ФСБ, на которых подводятся итоги прошлого года и ставятся задачи на будущее.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Владимир Путин,ФСБ,
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