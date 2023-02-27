Песков ответил на вопрос о Немцове

У официального представителя Кремля Дмитрия Пескова нет новых данных, касающихся дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова . Слова пресс-секретаря президента России приводит ТАСС .

«Мне сейчас нечего пока добавить, не располагаю какой-либо информацией про следствие», — ответил он.

27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В политика попали четыре пули. От полученных ранений он скончался на месте.