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55 минут назад

Песков ответил на вопрос о Немцове

Lenta.ru

У официального представителя Кремля Дмитрия Пескова нет новых данных, касающихся дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Слова пресс-секретаря президента России приводит ТАСС.

Песков ответил на вопрос о Немцове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты задали Пескову вопрос, касающийся поиска возможного заказчика убийства.

«Мне сейчас нечего пока добавить, не располагаю какой-либо информацией про следствие», — ответил он.

27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В политика попали четыре пули. От полученных ранений он скончался на месте.

Политика,Борис Немцов,Дмитрий Песков,
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