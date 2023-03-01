МИД России обвинил Украину в желании устроить провокацию в Приднестровье

Москва призывает международные организации обратить внимание на данные, якобы свидетельствующие о подготовке провокации со стороны Украины. Она может произойти вблизи Приднестровья, речь идет об использовании радиоактивных веществ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

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Захарова утверждает, что контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252», доставили в порты Одессы в середине февраля. По ее словам, об этом говорили и украинские блогеры. Дипломат в связи с этим обвинила украинское правительство в желании добиться эскалации конфликта.

«Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — отметила Захарова.