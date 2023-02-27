В Кремле высказались об обстановке вокруг Приднестровья

Ситуация в Приднестровье «провоцируется извне» и является для Кремля предметом самого пристального внимания. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», - пояснил Песков.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, использовав для этого подразделения ВСУ и националистов. В ведомстве отметили, что предлогом для вторжения станет инсценировка наступление российских войск с территории непризнанной республики.