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53 минуты назад

В Кремле высказались об обстановке вокруг Приднестровья

Алиса Селезнёва

Ситуация в Приднестровье «провоцируется извне» и является для Кремля предметом самого пристального внимания. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», - пояснил Песков.

Президент Приднестровья оценил опасность для республики со стороны Украины

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, использовав для этого подразделения ВСУ и националистов. В ведомстве отметили, что предлогом для вторжения станет инсценировка наступление российских войск с территории непризнанной республики.

В свою очередь власти Молдавии сообщили, что не видят прямых угроз безопасности на границе с Украиной, несмотря на то, что российское военное ведомство предупредило о скоплении там солдат и техники украинских подразделений. При этом новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российские войска должны уйти из региона.

Политика,Видео,Дорин Речан,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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