КПРФ будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, но имя кандидата от нее станет известно только в конце года после его утверждения на съезде партии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил секретарь ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко.