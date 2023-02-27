КПРФ будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, но имя кандидата от нее станет известно только в конце года после его утверждения на съезде партии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил секретарь ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко.
"КПРФ будет участвовать в президентских выборах, кандидата утвердят на съезде в конце года", - сообщил Ющенко.
Как уточнил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидатом номер один будет лидер партии и думской фракции Геннадий Зюганов.
"Лидер партии - всегда кандидат номер один. Тем не менее обсуждение будет широкое, у нас сильная команда, в том числе первичные отделения партии, поэтому кандидатура точно станет известна на съезде", - сказал депутат в беседе с ТАСС.
Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в эфире канала "Россия - 24" сообщил, что на партийном съезде предложит не выдвигать кандидата от партии на президентские выборы.
"Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение", - сказал политик.