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10 минут назад

КПРФ будет участвовать в президентских выборах

ТАСС

КПРФ будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, но имя кандидата от нее станет известно только в конце года после его утверждения на съезде партии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил секретарь ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко.

КПРФ будет участвовать в президентских выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"КПРФ будет участвовать в президентских выборах, кандидата утвердят на съезде в конце года", - сообщил Ющенко.

Как уточнил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидатом номер один будет лидер партии и думской фракции Геннадий Зюганов.

"Лидер партии - всегда кандидат номер один. Тем не менее обсуждение будет широкое, у нас сильная команда, в том числе первичные отделения партии, поэтому кандидатура точно станет известна на съезде", - сказал депутат в беседе с ТАСС.

Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в эфире канала "Россия - 24" сообщил, что на партийном съезде предложит не выдвигать кандидата от партии на президентские выборы.

"Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение", - сказал политик.

Политика,Александр Ющенко,Юрий Афонин,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,Владимир Путин,КПРФ,Справедливая Россия,
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