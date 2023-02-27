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20 минут назад

Лавров рассказал о срыве планов Запада

Lenta.ruиещё 4

Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции страны и смогла обеспечить сотрудничество с мировым большинством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров рассказал о срыве планов Запада
Фото: ТАССТАСС

«Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен... Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал министр на совещании с главами территориальных органов - представителей МИД России в субъектах Федерации.

Путин рассказал о цели Запада в отношении России

По словам дипломата, Россия развивает все более тесные и результативные связи с большинством стран.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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