Лавров рассказал о срыве планов Запада

Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции страны и смогла обеспечить сотрудничество с мировым большинством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен... Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал министр на совещании с главами территориальных органов - представителей МИД России в субъектах Федерации.
По словам дипломата, Россия развивает все более тесные и результативные связи с большинством стран.