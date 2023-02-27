Путин высказался о защите России от неонацистской угрозы

«Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», — обратился к бойцам ССО президент.