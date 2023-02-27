Медведев: Запад не сможет развалить Россию как СССР

Руководство стран Запада заблуждается, думая о том, что сможет развалить Россию подобно тому, как это было с Советским Союзом. Однако если вопрос о самом существовании России встанет всерьез, он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. Об этом в своей статье для "Известий" заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Российская газета Российская газета

"У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР не получится", - написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что накачивание киевского режима оружием и препятствование возрождению переговоров с Россией ведет страны Запада к "тотальному фиаско" и глобальному ядерному конфликту.

Но Россия, по словам Медведева, не допустит такого развития событий, кроме того, она не одинока в своем стремлении сохранить мировой порядок. "Западные страны с сателлитами - лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров - залог сохранения будущего для всего нашего мира", - подчеркнул он.