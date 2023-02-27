Медведев: Запад не сможет развалить Россию как СССР

Руководство стран Запада заблуждается, думая о том, что сможет развалить Россию подобно тому, как это было с Советским Союзом. Однако если вопрос о самом существовании России встанет всерьез, он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. Об этом в своей статье для "Известий" заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР не получится", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что накачивание киевского режима оружием и препятствование возрождению переговоров с Россией ведет страны Запада к "тотальному фиаско" и глобальному ядерному конфликту.
Но Россия, по словам Медведева, не допустит такого развития событий, кроме того, она не одинока в своем стремлении сохранить мировой порядок. "Западные страны с сателлитами - лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров - залог сохранения будущего для всего нашего мира", - подчеркнул он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет отодвигать угрозы от своих границ так далеко, насколько это потребуется в зависимости от того, какие виды вооружений будут переданы Киеву западными странами.