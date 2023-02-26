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5 минут назад

В МИД России усомнились в нейтралитете Швейцарии

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что Швейцария сохраняет традиционный для себя внешний нейтралитет. Она заявила в своем Telegram-канале, что Берн отказался от подобной политики, когда выступил в поддержку Украины после начала специальной военной операции.

Захарова усомнилась в нейтралитете Швейцарии
Фото: 

Дипломат указала на ряд пунктов, среди которых осуждение властями страны действий Российской Федерации, присоединение к санкциям Европейского союза (ЕС), блокировка ряда российских активов, запрет на оказание услуг правительству России, осуждение Москвы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Совета Европы, ОБСЕ.

Захарова также отметила, что в Швейцарии обучаются военнослужащие инженерных войск Украины, государство оказывает Киеву гуманитарную и финансовую помощь, в том числе через различные международные институты, содействует Международному уголовному суду в контексте ситуации на Украине.

«И еще много всего, что в Берне не считают отходом от нейтралитета, но логика подсказывает обратное», — резюмировала дипломат.

Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария не сможет претендовать на роль посредника в решении вопросов украинского кризиса из-за присоединения к антироссийским санкциям.

24 февраля глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны организовать переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость приложить все усилия для того, чтобы обеспечить уважение к территории Украины.

Политика,Иньяцио Кассис,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,Генассамблея ООН,Совет Европы,Правительство РФ,ЕС,ОБСЕ,
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