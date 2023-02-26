Захарова усомнилась в нейтралитете Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что Швейцария сохраняет традиционный для себя внешний нейтралитет. Она заявила в своем Telegram-канале, что Берн отказался от подобной политики, когда выступил в поддержку Украины после начала специальной военной операции.

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Захарова также отметила, что в Швейцарии обучаются военнослужащие инженерных войск Украины, государство оказывает Киеву гуманитарную и финансовую помощь, в том числе через различные международные институты, содействует Международному уголовному суду в контексте ситуации на Украине.

«И еще много всего, что в Берне не считают отходом от нейтралитета, но логика подсказывает обратное», — резюмировала дипломат.

Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария не сможет претендовать на роль посредника в решении вопросов украинского кризиса из-за присоединения к антироссийским санкциям.