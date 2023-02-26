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43 минуты назад

Путин назвал Эрдогана "дорогим другом" в поздравлении с днем рождения

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 69-м днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Путин обратился к Эрдогану в день рождения
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю вас с Днем рождения», - обратился Путин к турецкому коллеге.

Глава государства подчеркнул, что президент Турции пользуется высоким авторитетом среди граждан своей страны, а также за рубежом.

По оценке Путина, Эрдогану удалось на фоне сложной международной повестки и природной катастрофы проявить свои лучшие качества.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Турция продолжат совместную работу по различным направлениям.

Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Напомним, что 24 февраля между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Стороны обсудили ситуацию на Украине, меры по ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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