Путин обратился к Эрдогану в день рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 69-м днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю вас с Днем рождения», - обратился Путин к турецкому коллеге.

Глава государства подчеркнул, что президент Турции пользуется высоким авторитетом среди граждан своей страны, а также за рубежом.

По оценке Путина, Эрдогану удалось на фоне сложной международной повестки и природной катастрофы проявить свои лучшие качества.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Турция продолжат совместную работу по различным направлениям.