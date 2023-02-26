Путин обратился к Эрдогану в день рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 69-м днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю вас с Днем рождения», - обратился Путин к турецкому коллеге.
Глава государства подчеркнул, что президент Турции пользуется высоким авторитетом среди граждан своей страны, а также за рубежом.
По оценке Путина, Эрдогану удалось на фоне сложной международной повестки и природной катастрофы проявить свои лучшие качества.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Турция продолжат совместную работу по различным направлениям.
Напомним, что 24 февраля между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Стороны обсудили ситуацию на Украине, меры по ликвидации последствий землетрясения в Турции.