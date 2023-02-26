Глава МВД ФРГ предупредила об опасности кибератак со стороны РФ

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о высокой опасности дезинформации, шпионажа и кибератак со стороны России в связи с продолжающимся конфликте на Украине. Об этом сообщает издание Bild.
«Ситуация с кибербезопасностью еще более ухудшилась в результате войны. Атаки со стороны пророссийских хакеров участились», — сказала она.
По ее словам, федеральному правительству и региональным властям придется вместе бороться с киберугрозами и «постоянно развивать свои навыки».
Издание отмечает, что русскоязычные хакеры Killnet парализовали веб-сайты нескольких аэропортов Германии в середине февраля. При этом атаке подверглись сайты федерального правительства и администрации.
22 февраля сообщалось, что официальный сайт аэропорта Копенгагена подвергся хакерской атаке.
15 февраля российские хакеры Killnet взяли ответственность за сбой в работе авиаперевозчика Lufthansa.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против республики и спонсировании протестов с целью свергнуть правительство Дорина Речана.