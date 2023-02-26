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29 минут назад

Глава МВД Германии предупредила об опасности дезинформации и кибератак со стороны РФ

Газета.Ru

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о высокой опасности дезинформации, шпионажа и кибератак со стороны России в связи с продолжающимся конфликте на Украине. Об этом сообщает издание Bild.

Глава МВД ФРГ предупредила об опасности кибератак со стороны РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ситуация с кибербезопасностью еще более ухудшилась в результате войны. Атаки со стороны пророссийских хакеров участились», — сказала она.

По ее словам, федеральному правительству и региональным властям придется вместе бороться с киберугрозами и «постоянно развивать свои навыки».

Издание отмечает, что русскоязычные хакеры Killnet парализовали веб-сайты нескольких аэропортов Германии в середине февраля. При этом атаке подверглись сайты федерального правительства и администрации.

22 февраля сообщалось, что официальный сайт аэропорта Копенгагена подвергся хакерской атаке.

15 февраля российские хакеры Killnet взяли ответственность за сбой в работе авиаперевозчика Lufthansa.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против республики и спонсировании протестов с целью свергнуть правительство Дорина Речана.

Политика,Дорин Речан,Нэнси Фезер,
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