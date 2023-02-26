В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
26 минут назад

«По праву пользуетесь авторитетом»: Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Вечерняя Москваиещё 10

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджеп Тайип Эрдогана с 69-м днем рождения. Поздравительная телеграмма была опубликована пресс-службой Кремля в воскресенье, 26 февраля.

Путин назвал Эрдогана другом в поздравлении с днем рождения
Фото: ТАССТАСС

— Уважаемый господин Президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что президенту Турции удалось проявить свои лучшие качества в непростое для турецкого государства время. Также Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы Москвы и Анкары по различным направлениям, сообщает сайт Кремля.

В минувшую пятницу, 24 февраля, лидеры двух стран провели переговоры. Они обсудили ситуацию, связанную с текущим конфликтом на Украине, а также затронули тему землетрясений, произошедших за последние недели в юго-восточной части Турции. Помимо этого, Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары внести вклад в возобновление дипломатических переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий