Путин назвал Эрдогана другом в поздравлении с днем рождения

— Уважаемый господин Президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что президенту Турции удалось проявить свои лучшие качества в непростое для турецкого государства время. Также Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы Москвы и Анкары по различным направлениям, сообщает сайт Кремля.

В минувшую пятницу, 24 февраля, лидеры двух стран провели переговоры. Они обсудили ситуацию, связанную с текущим конфликтом на Украине, а также затронули тему землетрясений, произошедших за последние недели в юго-восточной части Турции. Помимо этого, Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары внести вклад в возобновление дипломатических переговоров по урегулированию украинского кризиса.