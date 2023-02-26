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35 минут назад

Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости и высокомерии"

Елена Прошина

Глава ЦРУ Уильям Бернс обвинил в «дерзости и высокомерии» директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Свои претензии Бернс изложил в интервью CBS News.

Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости и высокомерии"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шеф ЦРУ рассказал, как в ноябре 2022 года президент Джо Байден отправил его в Анкару - на встречу с российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Речь должна была и идти «о предупреждении не применять ядерное оружие».

Бернс охарактеризовал эту встречу как «довольно удручающую».

«Со стороны господина Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство самоуверенности, дерзости и высокомерия», - сказал Бернс.

По его мнению, Нарышкин отражал точку зрения Путина, «веру в то, что он может заставить время работать на него».

Бернс также обвинил президента России в желании «раздавить и размолоть украинцев, измотать европейских союзников США до наступления политической усталости».

Встреча Бернса с Нарышкиным прошла 14 ноября в Анкаре. О ней Путина попросил Байден.

Ранее Нарышкин заявил, что мечты НАТО о стратегическом поражении России никогда не сбудутся.

Политика,Уильям Бернс,Джозеф Байден,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,ЦРУ,НАТО,
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