Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости и высокомерии"

Шеф ЦРУ рассказал, как в ноябре 2022 года президент Джо Байден отправил его в Анкару - на встречу с российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Речь должна была и идти «о предупреждении не применять ядерное оружие».

Бернс охарактеризовал эту встречу как «довольно удручающую».

«Со стороны господина Нарышкина было очень вызывающее отношение. Чувство самоуверенности, дерзости и высокомерия», - сказал Бернс.

По его мнению, Нарышкин отражал точку зрения Путина, «веру в то, что он может заставить время работать на него».

Бернс также обвинил президента России в желании «раздавить и размолоть украинцев, измотать европейских союзников США до наступления политической усталости».

Встреча Бернса с Нарышкиным прошла 14 ноября в Анкаре. О ней Путина попросил Байден.