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37 минут назад

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Газета.Ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, вступающих в силу в марте.

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки, в том числе бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей.

Также в России, как сообщает Володин, будет введено бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, а для студентов — академическая и социальная стипендии.

С 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, добавил он.

Также начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.

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Ранее сообщалось, что законопроект о приравнивании участвовавших в спецоперации жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к статусу ветеранов будет внесен в Государственную думу 27 февраля.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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