Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, вступающих в силу в марте.

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По его словам, жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки, в том числе бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей.

Также в России, как сообщает Володин, будет введено бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, а для студентов — академическая и социальная стипендии.

С 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, добавил он.

Также начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.