Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, вступающих в силу в марте.
По его словам, жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки, в том числе бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей.
Также в России, как сообщает Володин, будет введено бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, а для студентов — академическая и социальная стипендии.
С 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, добавил он.
Также начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.
Ранее сообщалось, что законопроект о приравнивании участвовавших в спецоперации жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к статусу ветеранов будет внесен в Государственную думу 27 февраля.