В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
21 минуту назад

Глава Крыма исключил риск перекрытия Украиной подачи воды в регион

Lenta.ruиещё 2

Глава Крыма Сергей Аксенов исключил вероятность перекрытия Украиной Северо-Крымского канала и прекращения таким образом подачи воды в регион. Его цитирует РИА Новости.

Аксенов исключил риск перекрытия Украиной подачи воды в регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указал Аксенов, в случае обстрелов обеспечить подачу воды смогут обводные каналы.

«С точки зрения скорости потока и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет», — заявил он.

Он пообещал, что уровень воды не спадет, также отсутствуют риски для мелиорации полуострова. Подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу была восстановлена в начале марта 2022 года.

Ранее Аксенов рассказал о планах строительства нового водохранилища для снабжения ялтинского региона, который в последние годы регулярно испытывал проблемы с водоснабжением.

Политика,Сергей Аксенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий