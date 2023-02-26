Уполномоченный по правам человека прокомментировала санкции ЕС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала новый пакет санкций против России. Она считает, что Европейский союз нарушил Всеобщую декларацию прав человека, когда включил ее в перечень запрещенных физических лиц. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека пресс-служба уполномоченного по правам человека

Агентство напоминает, что в субботу ЕС включил Москалькову в 10-й пакет санкций.

Она рассказала, что Запад фактически отказал ей в праве лично доносить до европейских омбудсменов правозащитную позицию России и отстаивать права российских граждан за границей, например, право на использование родного языка, на свободное передвижение и свободу слова.

«Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека», — считает Москалькова.

Она добавила, что своим поступком Европа «перечеркивает и демократический диалог, и правозащитную дипломатию», которые позволяли России помогать своим гражданам. Москалькова выразила сожаление насчет того, что выстроенные омбудсменами «гуманитарные мосты» были сожжены ради «политической конъюнктуры».