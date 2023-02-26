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26 минут назад

Уполномоченный по правам человека прокомментировала санкции ЕС

Елена Прошина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала новый пакет санкций против России. Она считает, что Европейский союз нарушил Всеобщую декларацию прав человека, когда включил ее в перечень запрещенных физических лиц. Об этом пишет РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека прокомментировала санкции ЕС
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человекапресс-служба уполномоченного по правам человека

Агентство напоминает, что в субботу ЕС включил Москалькову в 10-й пакет санкций.

Она рассказала, что Запад фактически отказал ей в праве лично доносить до европейских омбудсменов правозащитную позицию России и отстаивать права российских граждан за границей, например, право на использование родного языка, на свободное передвижение и свободу слова.

«Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека», — считает Москалькова.

Она добавила, что своим поступком Европа «перечеркивает и демократический диалог, и правозащитную дипломатию», которые позволяли России помогать своим гражданам. Москалькова выразила сожаление насчет того, что выстроенные омбудсменами «гуманитарные мосты» были сожжены ради «политической конъюнктуры».

Москалькова также считает, что новый пакет ограничений лишь доказывает «бессилие США и стран Европейского союза», а также заставляет усомниться в их заинтересованности в мирном урегулировании конфликта.

Политика,Татьяна Москалькова,ЕС,
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