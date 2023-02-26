В МИД России заявили о планах Запада по свержению власти в странах Африки

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Российской Федерации Михаил Богданов заявил в интервью ТАСС, что западные страны могут спровоцировать свержение власти в ряде африканских государств.

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Он отметил, что такой сценарий возможен из-за поведения США и его партнеров.

"Опасность подстрекательства западными государствами различных вооруженных группировок с целью свержения действующих властей очень высока", - заверил Богданов.

Газета Financial Times 20 февраля написала, что Запад не убедил страны Африки и Латинской Америки ужесточить подход к России.