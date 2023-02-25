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59 минут назад

МИД РФ назвал неприемлемым срыв Западом принятия коллективных решений на саммите G20

Российская Газета

Путем открытого шантажа и диктата, вброса абсурдных трактовок ситуации на Украине, Запад в очередной раз сорвал принятие коллективных решений на саммите "Группы двадцати" в Бангалоре, говорится в заявлении МИД РФ.

МИД РФ ответил на срыв Западом принятия решений на саммите G20
Фото: ТАССТАСС

По оценкам дипломатов, деятельность "двадцатки" дестабилизируется коллективным Западом, используется в антироссийском, сугубо конфронтационном ключе. США, ЕС и "семерка" пытаются изолировать Россию, переложить на нее свою вину за спровоцированные проблемы в области международной безопасности и мировой экономики.

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Отмечается также, что итоги встречи так и не получили согласованного статуса и были выпущены лишь в качестве заявления председателя. Россия и Китай заявили по этому поводу решительный протест. Многие другие делегации также испытали серьезное разочарование ультимативными действиями США и их союзников, не прекращающих сеять вражду и ненависть.

Российская сторона призывает коллективный Запад как можно скорее отказаться от своего деструктивного курса, осознать объективные реалии многополярного мира, начать выстраивать нормальные отношения с новыми центрами силы на международной арене, такими как Россия, на принципах суверенного равенства государств, отметили в МИД РФ.

Напомним, 24-25 февраля в Бангалоре прошла первая в рамках индийского председательства в "Группе двадцати" встреча глав министров финансов и центральных банков. Российская делегация приняла в мероприятии активное участие.

Политика,МИД России,ЕС,
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