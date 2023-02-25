В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
6 минут назад

В Госдуме ответили на заявление США о намерении Китая передать России боеприпасы

Lenta.ru

Если западная коалиции, возглавляемая Вашингтоном, объединила свои усилия и поставляет оружие в Киев, то почему бы другим странам не поставлять оружие в Москву? Так ответил на заявление США о намерении Китая передать России вооружение первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с «Лентой.ру».

В Госдуме ответили на заявление США о намерении Китая передать РФ боеприпасы
Фото: ТАССТАСС

25 февраля появилась информация, что Китай, призывая к мирным переговорам для урегулирования конфликта на Украине, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Видео дня

«Американцам в последнее время доверия нет. Они могут преувеличить, ввести в заблуждение или попросту обмануть аудиторию. Свою политику они как раз и строят на введении в заблуждение или просто обмане всего мирового сообщества. Я бы не доверял американской информации и вообще бы не доверял информации», — заявил Красов.

Депутат отметил, что не стал бы делать прогноз за руководство КНР по возможной передаче вооружения России. Это сильное самостоятельное государство, и оно вправе поступать так, как ему выгодно, объяснил он.

«Дружба между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой крепчает год от года. Китайская сторона понимает, что демократия по-американски — это зло, с которым надо бороться», — подытожил Красов.

24 февраля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс оценил план Китая для мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что Вашингтон имеет «основания для скепсиса». По его словам, в США не склонны доверять инициативе КНР, так как она стремится сохранить нейтралитет по Украине, при этом поддерживая позицию России.

КНР представила план по достижению мира на Украине 24 февраля в день годовщины начала специальной военной операции (СВО). В нем Китай настаивает на прекращении боевых действий и предлагает возобновить мирный диалог России с Украиной. Помимо этого, КНР призвала остальные страны отказаться от менталитета холодной войны.

Политика,Андрей Красов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий