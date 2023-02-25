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55 минут назад

Захарова заявила, что Швейцария не может претендовать на роль посредника по Украине

ТАСС

Швейцария, присоединившаяся к антироссийским санкциям, не может претендовать на посредническую роль в решении украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия отказала Швейцарии в роли посредника по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Швейцария готова в любое удобное время организовать встречу сторон для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

"Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ касаемо высказываний Кассиса, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

Захарова также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с РФ.

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Ранее Кассис заявлял также и о проходящих в Женеве переговорах по ситуации на Украине. Глава дипведомства отмечал, что город принимает у себя в обстановке "максимальной осмотрительности" переговоры, хотя в настоящий момент они ведутся "не на самом высоком уровне". Кассис не сообщил иных деталей.

Политика,Иньяцио Кассис,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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