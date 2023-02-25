Россия отказала Швейцарии в роли посредника по Украине

Швейцария , присоединившаяся к антироссийским санкциям, не может претендовать на посредническую роль в решении украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

"Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ касаемо высказываний Кассиса, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

Ранее Кассис заявлял также и о проходящих в Женеве переговорах по ситуации на Украине. Глава дипведомства отмечал, что город принимает у себя в обстановке "максимальной осмотрительности" переговоры, хотя в настоящий момент они ведутся "не на самом высоком уровне". Кассис не сообщил иных деталей.