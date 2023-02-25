Лукашенко раскрыл секрет отношений с Путиным

«Открою секрет, вчера мы вечером с ним (Владимиром Путиным. – Прим. ред.) долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог чтоб всегда были такими», – поделился информацией Александр Лукашенко.

Об этом белорусский лидер сообщил 25 февраля. Он обратил внимание, что отношения Минска и Москвы очень теплые. Лукашенко добавил, что очень надеется на дальнейшее сотрудничество двух государств даже после своего ухода с поста главы Белоруссии.