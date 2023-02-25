Медведев назвал ядерный потенциал России сдерживающим фактором

Ядерный потенциал России является сдерживающим фактором, в этом отдают себе отчет те, кто поддерживает Киев. Об этом в колонке для издания «Национальная оборона» написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, ядерный потенциал России стал самым мощной препоной для "особо горячих голов" в НАТО.

«Оружия, в том числе современного и высокоточного, у нас достаточно», - отметил Медведев.

По его словам, шефствующие над Киевом пока понимают это и не спешат открыто вступать в военное противостояние с РФ. Однако Запад продолжает «науськивать укронацистов» и вести гибридную войну при помощи многочисленных наемников, украинских боевиков и разведывательных данных спецслужб НАТО.

Кроме того, против России развязана кибервойна при помощи IT-гигантов. Последние преследуют свою выгоду от блокады России, расширяют военные заказы и сферу влияния.