Посол РФ пообещал жесткий ответ на поставки Киеву дальнобойных вооружений

"Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям", - сказал Моргулов в интервью, опубликованном в субботу.