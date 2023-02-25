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17 минут назад

Посол РФ: Россия жестко ответит в случае поставок Киеву вооружений для удара вглубь страны

ТАСС

Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры, если США и страны НАТО поставят Украине вооружения для удара по территориям в глубине страны. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Посол РФ пообещал жесткий ответ на поставки Киеву дальнобойных вооружений
Фото: ТАССТАСС

"Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям", - сказал Моргулов в интервью, опубликованном в субботу.

Он добавил, что планы Вашингтона поставить Киеву танки показали, что для США не существует красных линий.

По его словам, решение США, Германии и других стран НАТО об отправке танков привело к дальнейшей эскалации украинского кризиса и стало неопровержимым доказательством прямого участия западных стран в конфликте.

Политика,Игорь Моргулов,НАТО,
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