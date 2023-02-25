Аксенов призвал продолжить "замес" на Украине после угроз Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал к «замесу» украинской инфраструктуры, чтобы лишить «наркомана с Банковой» возможности «засорять эфир и мозги людям». Так руководитель региона ответил на обещание Зеленского атаковать Крым.
«Уверен, надо продолжать «замес» украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям», - написал Аксенов в Telegram.
По словам Аксенова, Зеленский в целях пиара снова заявил о захвате Крыма. При этом его не интересуют «бесконечные ряды свежих могил на кладбищах Украины», замерзающие люди, миллионы беженцев и крах экономики.
«Человеческие жизни в глазах этого существа, живущего в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу, не имеют никакой ценности... Его хвалят и превозносят, он в повестке мировых СМИ. То есть лично у него жизнь удалась. А вот у миллионов людей на территориях бывшей Украины – оборвалась или разрушилась», - написал Аксенов.
Он отметил, что Зеленский и его окружение считают, что «их собственным тушкам» ничего не угрожает», и что при опасности вывезут из Киева американскими самолетами.
«Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей», - подытожил Аксенов.