Аксенов призвал продолжить "замес" на Украине после угроз Зеленского

«Человеческие жизни в глазах этого существа, живущего в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу, не имеют никакой ценности... Его хвалят и превозносят, он в повестке мировых СМИ. То есть лично у него жизнь удалась. А вот у миллионов людей на территориях бывшей Украины – оборвалась или разрушилась», - написал Аксенов.