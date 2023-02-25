В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
32 минуты назад

МИД Нидерландов: в новый пакет санкций ЕС входит 121 физическое и юридическое лицо

ТАССиещё 3

Новый пакет санкции ЕС в отношении России включает 121 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщил в субботу в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Нидерланды раскрыли детали 10-го пакета антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, "максимальное давление на Россию путем санкций остается критически важным".

"Поэтому мы приветствуем 10-й пакет санкций, который включает запрет на экспорт и список, включающий 121 физическое и юридическое лицо", - написал Хукстра.

В этот список, добавил министр, входят лица, которые якобы "причастны к депортации украинских детей", а также "производители оружия и те, кто способствуют уклонению от санкций".

Страны ЕС ввели десятый пакет санкций в отношении России

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран - членов Евросоюза после длительных обсуждений согласовали 10-й по счету пакет санкций против России, приуроченный к годовщине с момента начала специальной военной операции на Украине.

Политика,ЕС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий