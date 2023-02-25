Нидерланды раскрыли детали 10-го пакета антироссийских санкций

Новый пакет санкции ЕС в отношении России включает 121 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщил в субботу в Twitter министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

По его словам, "максимальное давление на Россию путем санкций остается критически важным".

"Поэтому мы приветствуем 10-й пакет санкций, который включает запрет на экспорт и список, включающий 121 физическое и юридическое лицо", - написал Хукстра.

В этот список, добавил министр, входят лица, которые якобы "причастны к депортации украинских детей", а также "производители оружия и те, кто способствуют уклонению от санкций".