Медведев назвал число стран-врагов России

"Спустя год после начала специальной военной операции, в феврале 2023-го, мы отметили еще одну очень важную дату в нашей истории. 80-летие победы советского народа в Сталинградской битве - главном сражении ХХ века, после которого окончательный разгром гитлеровских армий стал неизбежностью. История повторяется. В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)", - отметил замглавы Совбеза РФ.