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Медведев заявил, что России противостоит практически целая империя разнообразных врагов

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Зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что после 80-летия победы в Сталинградской битве история повторяется и России вновь противостоит империя разнообразных врагов. Об этом он написал в статье "Год защиты Отечества" для журнала "Национальная оборона", опубликованной в субботу.

Медведев назвал число стран-врагов России
© ТАСС

"Спустя год после начала специальной военной операции, в феврале 2023-го, мы отметили еще одну очень важную дату в нашей истории. 80-летие победы советского народа в Сталинградской битве - главном сражении ХХ века, после которого окончательный разгром гитлеровских армий стал неизбежностью. История повторяется. В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)", - отметил замглавы Совбеза РФ.

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