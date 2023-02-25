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30 минут назад

Байден оценил шансы Украины вернуть Крым

News.ru

Возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать некий переходный период, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС. Он также добавил, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой.

Байден оценил шансы Украины вернуть Крым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Не все сразу. Но я могу представить себе ситуацию, при которой есть переход к этому, — сказал Байден.

Зеленский сообщил о подготовке к военному захвату Крыма

Он добавил, что украинская сторона сама будет решать, на каких именно условиях завершать конфликт. Задача США состоит в том, чтобы предоставить ей возможность вести переговоры с Россией с позиции силы, а для этого необходимо создать для ВСУ условия для наступления весной и летом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По его словам, морально Украина готова вернуть свою территорию.

Глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина отметила, что слова Зеленского о захвате Крыма звучат как заученная мантра. Она предупредила, что попытка ВСУ вторжения на полуостров может привести к третьей мировой войне.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что создание на полуострове оборонительной линии поддержано федеральными властями. Он пояснил, что фортификационное сооружение является предупредительной мерой.

Политика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Сергей Аксенов,
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