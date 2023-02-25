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1 час назад

Американский полковник призвал прислушаться к Путину

Lenta.ru

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал прислушаться к президенту России Владимиру Путину во избежание ядерной катастрофы. Об этом он заявил в интервью Judging Freedom, видео доступно на YouTube.

Американский полковник призвал прислушаться к Путину
Фото: ТАСС ТАСС

Полковник подчеркнул, что после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо не допустить дальнейшей эскалации. «Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей», — отметил Макгрегор, указав, что Россия и Соединенные Штаты обладают достаточной мощью для уничтожения планеты.

По его словам, у Путина есть множество подтверждений тому, что Вашингтон предал Москву.

«Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он [Владимир Путин] дал это четко понять», — добавил Макгрегор.

Российский лидер объявил о приостановке участия страны в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду, 21 февраля. Путин подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает участие в нем. Президент США Джо Байден назвал это решение большой ошибкой.

Политика,Дуглас Макгрегор,Джозеф Байден,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Пентагон,
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