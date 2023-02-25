В Госдуме отреагировали на планы Зеленского захватить Крым

Депутат Госдумы России Евгений Ревенко отреагировал на планы президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым военным путем. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

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«Просто для справки: никто и никогда не брал Крым с моря», — констатировал Ревенко. При этом он поддержал применение Россией «любого имеющегося в ее распоряжении оружия» в случае, если Украина предпримет попытку захватить полуостров.

«И это господин Зеленский должен понимать. Даже в бредовом состоянии», — добавил депутат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату полуострова. Он подчеркнул, что Киев к такому шагу «готов морально, технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера».