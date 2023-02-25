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53 минуты назад

В Крыму ответили на желание Зеленского захватить полуостров

Елена Прошина

Если украинские власти попытаются штурмовать Крым, то это может обернуться третьей мировой войной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинской общины Крыма Анастасию Гридчину.

В Крыму ответили на желание Зеленского захватить полуостров
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, лидер Украины Владимир Зеленский читает высказывания по захвату российского полуострова «как заученную мантру». Гридчина считает, что западные руководители воодушевили главу государства на большие подвиги, при этом забывая, что если будет попытка военного захвата Крыма, то начнется третья мировая война, «в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки».

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией

Ранее президент Украины заявил, что власти готовятся к военному захвату территории. По словам Зеленского, Киев формирует наступательные бригады, в то числе за счет обучения военных в других странах. Конкретные сроки начала нападения он не назвал.

Крым перешел к России в марте 2014 года после референдума. За это высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В Кремле отмечали, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Политика,Крым наш,Владимир Зеленский,ООН,
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