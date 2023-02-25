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1 час назад

Посол Антонов назвал бездумными новые санкции США против России

Газета.Ruиещё 2

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что введенные в отношении России 24 февраля санкции США являются бездумными и не приведут к отказу России от независимой политики и построения многополярного мира. Его слова приводит пресс-служба посольства РФ, сообщает ТАСС.

Антонов оценил новые санкции США против России
Фото: ТАССТАСС

Как отметил посол, 24 февраля мировое сообщество стало свидетелем "очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан".

По его словам, россиян "опять хотят заставить страдать", при этом он указал на невозможность данных рестрикций повлиять на российскую политику.

"Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?" — заявил Антонов.

24 февраля США ввели приуроченные к годовщине начала спецоперации санкции против России. Вашингтон внес в черные списки более десяти российских банков, а также ряд российских министров и врио главы ЛНР Леонида Пасечника. Кроме того, США с марта введут 200-процентные пошлины на алюминий. Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".

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