Антонов оценил новые санкции США против России

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что введенные в отношении России 24 февраля санкции США являются бездумными и не приведут к отказу России от независимой политики и построения многополярного мира. Его слова приводит пресс-служба посольства РФ, сообщает ТАСС.

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Как отметил посол, 24 февраля мировое сообщество стало свидетелем "очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан".

По его словам, россиян "опять хотят заставить страдать", при этом он указал на невозможность данных рестрикций повлиять на российскую политику.

"Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?" — заявил Антонов.