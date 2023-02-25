В Крыму ответили на желание Зеленского захватить полуостров

«Такие высказывания по захвату Крыма [президент Украины Владимир] Зеленский читает уже как заученную мантру. Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки», — сказала РИА Новости Гридчина.