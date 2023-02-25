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27 минут назад

В Крыму заявили, что желание Зеленского захватить Крым обернется третьей мировой войной

Ura.Ruиещё 1

Попытка захватить Крым украинскими войсками может обернуться третьей мировой войны. Такое предположение высказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

В Крыму ответили на желание Зеленского захватить полуостров
Фото: ТАССТАСС

«Такие высказывания по захвату Крыма [президент Украины Владимир] Зеленский читает уже как заученную мантру. Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки», — сказала РИА Новости Гридчина.

Ранее Зеленский предупредил о намерении захватить Крым. Он не обозначил сроки действий, однако указал, что Украина морально готовится к захвату полуострова.

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