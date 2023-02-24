В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Губернатор Русских ответил на новые санкции США словами из песни

ТАСС

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских ответил на новые санкции США песней Вячеслава Бутусова "Гудбай, Америка". Слова из песни он процитировал в пятницу в своем Telegram-канале.

Губернатор Русских ответил на новые санкции США словами из песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Гудбай, Америка, о, где я не был никогда. Прощай навсегда... Народная мудрость от русских: если Госдеп США включил тебя в свой санкционный список - это значит, что ты все делаешь правильно", - написал глава региона.

Он также отметил, что Ульяновская область продолжит "активно восстанавливать инфраструктуру на подшефных территориях Донбасса".

Аналогичные заявления сделали и губернаторы Пензенской, Саратовской и Кировской областей Олег Мельниченко, Роман Бусаргин и Александр Соколов, а также глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, которые также попали в новый санкционный список США.

Ранее Госдеп США ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов, девяти министров, включая глав Минкультуры, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры РФ. Помимо этого, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 1 219 представителей ВС РФ.

Политика,Роман Бусаргин,Олег Мельниченко,Юрий Зайцев,Вячеслав Бутусов,Алексей Русских,Александр Соколов,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий