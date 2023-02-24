Губернатор Русских ответил на новые санкции США словами из песни

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских ответил на новые санкции США песней Вячеслава Бутусова "Гудбай, Америка". Слова из песни он процитировал в пятницу в своем Telegram-канале.
"Гудбай, Америка, о, где я не был никогда. Прощай навсегда... Народная мудрость от русских: если Госдеп США включил тебя в свой санкционный список - это значит, что ты все делаешь правильно", - написал глава региона.
Он также отметил, что Ульяновская область продолжит "активно восстанавливать инфраструктуру на подшефных территориях Донбасса".
Аналогичные заявления сделали и губернаторы Пензенской, Саратовской и Кировской областей Олег Мельниченко, Роман Бусаргин и Александр Соколов, а также глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, которые также попали в новый санкционный список США.
Ранее Госдеп США ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов, девяти министров, включая глав Минкультуры, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры РФ. Помимо этого, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 1 219 представителей ВС РФ.