МИД России оценил суть резолюции Генассамблеи ООН по Украине

«Западные авторы этой очередной антироссийской инициативы, лицемерно прикрываясь своей мнимой приверженностью Уставу ООН< ООН , стремились осудить принимаемые Россией меры по урегулированию ситуации в рамках специальной военной операции», — заявила Захарова .

Она отметила, что в документе отсутствовали такие понятия, как диалог, призыв к переговорам без предварительных условий, недопустимость поставки оружия в зону конфликта.