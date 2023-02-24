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58 минут назад

МИД России оценил суть резолюции Генассамблеи ООН по Украине

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила суть резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

МИД России оценил суть резолюции Генассамблеи ООН по Украине
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look PressKonstantin Kokoshkin / Global Look Press

«Западные авторы этой очередной антироссийской инициативы, лицемерно прикрываясь своей мнимой приверженностью Уставу ООН<ООН, стремились осудить принимаемые Россией меры по урегулированию ситуации в рамках специальной военной операции», — заявила Захарова.

Она отметила, что в документе отсутствовали такие понятия, как диалог, призыв к переговорам без предварительных условий, недопустимость поставки оружия в зону конфликта.

«Таким образом, суть инициативы — продолжение развязанной на Западе огульной критики в адрес России, поддержка преступного националистического режима в Киеве, который коллективный Запад все последние годы целенаправленно готовил к войне против нашей страны», — добавила представитель МИД России.

23 февраля Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла антироссийскую резолюцию. Ее поддержала 141 страна. Против высказались семь государств — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Воздержались 32 делегации, среди которых Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран.

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