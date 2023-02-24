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25 минут назад

Небензя усомнился в способности США вернуть доверие России

Lenta.ru

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя усомнился в том, что Вашингтону удастся вернуть доверие Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя усомнился в способности США вернуть доверие России
Фото: 

По словам дипломата, события прошлого года изменили отношения между странами. В качестве примера он привел, в частности, поставки вооружений Киеву, а также русофобию и попытки «отменить Россию».

Кроме того, Небензя припомнил Соединенным Штатам попытки устроить проблемы на границах.

«Мы больше не верим вашим словам и вернуть наше доверие будет непросто, если вообще возможно — здесь важны не слова, а дела», — подчеркнул он.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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