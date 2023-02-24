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22 минуты назад

Представители России покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров из ЕС

Lenta.ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его заместитель Дмитрий Полянский покинули зал Совета безопасности ООН перед выступлением спикеров из Европы на тему Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители России покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров из ЕС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время выступления Небензя также прокомментировал слова представителей стран Евросоюза о добрососедстве с Россией, назвав их прикрытием для подготовки к противостоянию с Москвой. Он добавил, что мир «балансирует на грани самоубийственного конфликта», который усугубляется поставками Западом оружия Украине.

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