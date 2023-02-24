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1 час назад

Постпред РФ при ООН Небензя: у «жертвы агрессии» Украины руки по локоть в крови

Газета.Ruиещё 2

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил во время заседания Совета Безопасности организации, что у Украины, которую Запад представляет как "жертву агрессии", "руки по локоть в крови". Об этом сообщает ТАСС.

Небензя: у «жертвы агрессии» Украины руки по локоть в крови
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера наша британская коллега, выступая с критикой предложенных белорусами балансирующих поправок в проект резолюции, утверждала, что они, дескать, ставят знак равенства между агрессором и жертвой. А вас не смущает, что у вашей жертвы руки по локоть в крови и к тому же в нацистских татуировках?" — сказал дипломат.

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что Россия воспринимает происходящее на Украине, как войну с западом на выживание. Об этом он сказал, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая была посвящена теме Украины.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине СВО

По словам Небензи, Запад начал реализовывать свой план с 2014, именно тогда у границ РФ началось создание и укрепление враждебного государства. Он также напомнил о русофобии, предложении отправить "немецкие танки, чтобы убивать русских".

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