Небензя: у «жертвы агрессии» Украины руки по локоть в крови

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил во время заседания Совета Безопасности организации, что у Украины, которую Запад представляет как "жертву агрессии", "руки по локоть в крови". Об этом сообщает ТАСС.
"Вчера наша британская коллега, выступая с критикой предложенных белорусами балансирующих поправок в проект резолюции, утверждала, что они, дескать, ставят знак равенства между агрессором и жертвой. А вас не смущает, что у вашей жертвы руки по локоть в крови и к тому же в нацистских татуировках?" — сказал дипломат.
Ранее постпред РФ при ООН заявил, что Россия воспринимает происходящее на Украине, как войну с западом на выживание. Об этом он сказал, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая была посвящена теме Украины.
По словам Небензи, Запад начал реализовывать свой план с 2014, именно тогда у границ РФ началось создание и укрепление враждебного государства. Он также напомнил о русофобии, предложении отправить "немецкие танки, чтобы убивать русских".