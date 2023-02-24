Небензя: у «жертвы агрессии» Украины руки по локоть в крови

"Вчера наша британская коллега, выступая с критикой предложенных белорусами балансирующих поправок в проект резолюции, утверждала, что они, дескать, ставят знак равенства между агрессором и жертвой. А вас не смущает, что у вашей жертвы руки по локоть в крови и к тому же в нацистских татуировках?" — сказал дипломат.