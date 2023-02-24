МИД РФ оценил китайский мирный план

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия разделяет соображения Китая по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова пояснила, что в пятницу, 24 февраля, на портале внешнеполитического ведомства КНР был опубликован документ «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

Дипломат отметила, что Москва высоко ценит желание Пекина внести значимый вклад в урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем.

По ее словам, Россия «разделяет соображения Китая» по этому вопросу, подтверждает приверженность принципам соблюдения устава ООН.

Российская Федерация, как и Китай, считает любые санкции, принятые без разрешения Совбеза ООН, грубым инструментом конкуренции и экономического противостояния, заметила Захарова.

Дипломат напомнила, что именно желанием мирно разрешить спорные вопросы были продиктованы предложения, выдвинутые Вашингтону и НАТО, по заключению соответствующих соглашений о гарантиях и мерах обеспечения безопасности.

Захарова подчеркнула, что Москва открыта к достижению целей специальной операции дипломатическим путем.