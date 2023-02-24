Путин провел переговоры с Эрдоганом

"Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность в связи с землетрясением. Президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне. Президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы соглашение, достигнутое в Стамбуле, было восстановлено, и заявил, что они готовы внести любой вклад в это дело", - сказали журналистам в канцелярии турецкого лидера.