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24 минуты назад

Эрдоган и Путин обсудили по телефону землетрясения в Турции и ситуацию на Украине

ТАСС

Президент Турции в беседе с российским коллегой заявил, что мир на Украине должен установиться "без дальнейших жертв и разрушений"

Путин провел переговоры с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турция выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений. От этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность в связи с землетрясением. Президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне. Президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы соглашение, достигнутое в Стамбуле, было восстановлено, и заявил, что они готовы внести любой вклад в это дело", - сказали журналистам в канцелярии турецкого лидера.

Политика,Владимир Путин,
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