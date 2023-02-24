Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президент Турции в беседе с российским коллегой заявил, что мир на Украине должен установиться "без дальнейших жертв и разрушений"
Турция выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений. От этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность в связи с землетрясением. Президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне. Президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы соглашение, достигнутое в Стамбуле, было восстановлено, и заявил, что они готовы внести любой вклад в это дело", - сказали журналистам в канцелярии турецкого лидера.