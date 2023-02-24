В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России

Россия может заблокировать YouTube в России, если видеохостинг продолжит ограничивать доступ к патриотическому контенту. Такое условие прекращения работы сервиса в разговоре с «Лентой.ру» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«YouTube продолжает себя вести так, будто он не независимая платформа, а настоящее оружие информационной войны в России. Он продолжает блокировать патриотический контент и абсолютно спокойно работает, допуская антироссийский контент. В конечном итоге YouTube доиграется. Он доведет ситуацию до того, что мы вынуждены будем с ним расстаться. [Я не знаю], когда это произойдет — через месяц, три, полгода», — сказал депутат.
Ранее прокуратура города Владимира подала иск в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к YouTube на территории России, следует из карточки дела на сайте суда. Заседание назначено на 2 марта.
Позже в пресс-службе прокуратуры уточнили, что речь идет лишь о блокировке определенной информации, а не всего видеохостинга.
«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом»,— сказал собеседник агентства.