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1 час назад

В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России

Lenta.ruиещё 4

Россия может заблокировать YouTube в России, если видеохостинг продолжит ограничивать доступ к патриотическому контенту. Такое условие прекращения работы сервиса в разговоре с «Лентой.ру» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России
Фото: UnsplashUnsplash

«YouTube продолжает себя вести так, будто он не независимая платформа, а настоящее оружие информационной войны в России. Он продолжает блокировать патриотический контент и абсолютно спокойно работает, допуская антироссийский контент. В конечном итоге YouTube доиграется. Он доведет ситуацию до того, что мы вынуждены будем с ним расстаться. [Я не знаю], когда это произойдет — через месяц, три, полгода», — сказал депутат.

Ранее прокуратура города Владимира подала иск в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к YouTube на территории России, следует из карточки дела на сайте суда. Заседание назначено на 2 марта.

Позже в пресс-службе прокуратуры уточнили, что речь идет лишь о блокировке определенной информации, а не всего видеохостинга.

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом»,— сказал собеседник агентства.

Политика,Олег Матвейчев,Госдума,
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