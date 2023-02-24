Путин предоставил гражданство журналисту из Франции Адриану Боке

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Российской Федерации французскому журналисту Адриану Боке. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно указу, глава российского государства постановил принять в гражданство РФ 34 человека.

Кроме того, Путин утвердил выход из российского гражданства четырех человек.

Ранее сообщалось, что журналист из Франции Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера и освещавший конфликт на Украине, подал в Москве ходатайство о признании беженцем на территории Российской Федерации.