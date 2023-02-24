Путин предоставил гражданство журналисту из Франции Адриану Боке

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Российской Федерации французскому журналисту Адриану Боке. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, глава российского государства постановил принять в гражданство РФ 34 человека.
Кроме того, Путин утвердил выход из российского гражданства четырех человек.
Ранее сообщалось, что журналист из Франции Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера и освещавший конфликт на Украине, подал в Москве ходатайство о признании беженцем на территории Российской Федерации.
Боке признавался, что просит убежище в России, а затем и российское гражданство для того, чтобы «выжить».