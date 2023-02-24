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32 минуты назад

Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской

RT на русском

Президент России Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание «гвардейская» за героизм и отвагу.

Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской
Фото: 

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская», — говорится в сообщении.

Ранее Путин назвал героем каждого бойца, находящегося на передовой в зоне спецоперации.

Путин наградил орденом Мужества погибшего депутата парламента ДНР

Путин также присвоил 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку почётное наименование «гвардейский».

Политика,Владимир Путин,
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