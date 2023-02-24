Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской

Президент России Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание «гвардейская» за героизм и отвагу.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская», — говорится в сообщении.
Ранее Путин назвал героем каждого бойца, находящегося на передовой в зоне спецоперации.
Путин также присвоил 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку почётное наименование «гвардейский».