Антонов отреагировал на приостановку членства России в ФАТФ

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что резолюция Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF - Financial Action Task Force) о приостановке членства РФ в организации является опасным шагом, который может привести к уничтожению глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма. Его слова приводит ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

"Приостановка участия России в ФАТФ - опасный шаг", - указал дипломат.

По его мнению, такое решение грозит привести к разрушению глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, спонсирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

"Это выглядит непрофессионально и безответственно", - заявил Антонов, отметив, что администрация Соединенных Штатов отказывается понимать последствия.

Он также заявил, что данная инициатива "откровенно политизирована".