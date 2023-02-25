В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
33 минуты назад

Посол Антонов назвал "опасным шагом" приостановку членства России в ФАТФ

Газета.Ruиещё 1

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что резолюция Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF - Financial Action Task Force) о приостановке членства РФ в организации является опасным шагом, который может привести к уничтожению глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма. Его слова приводит ТАСС.

Антонов отреагировал на приостановку членства России в ФАТФ
Фото: ТАССТАСС

"Приостановка участия России в ФАТФ - опасный шаг", - указал дипломат.

По его мнению, такое решение грозит привести к разрушению глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, спонсирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

"Это выглядит непрофессионально и безответственно", - заявил Антонов, отметив, что администрация Соединенных Штатов отказывается понимать последствия.

Он также заявил, что данная инициатива "откровенно политизирована".

Ранее FATF объявила, что приостанавливает членство России в организации. Росфинмониторинг заявил, что приостановление членства РФ в ФАТФ безосновательно.

Антонов оценил новые санкции США против России

Политика,Анатолий Антонов,ФАТФ,Росфинмониторинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий