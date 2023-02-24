В Крыму раскритиковали новую резолюцию Генассамблеи ООН по России

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, рекомендующая Москве немедленно вывести войска с территории Украины, является не более, чем клоунадой, заявил руководитель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ГА ООН накануне приняла направленную против России резолюцию, подготовленную Западом. Проект поддержали представители 141 страны. Кроме того, 32 страны воздержались, в том числе, Китай, Иран, Индия и ЮАР.

Согласно резолюции, России рекомендуется вывести подразделения с территории Украины, прекратить удары по инфраструктуре. О прекращении обстрелов со стороны ВСУ в документе не упоминается.

«Очередная антироссийская клоунада, которая не имеет ничего общего с реальностью», - подчеркнул парламентарий.

По его оценке, текст резолюции представляет собой русофобские, истеричные высказывания тех, кто не желает прислушиваться к чаяниям, желаниям населения земель, которые принадлежали России на протяжении столетий.