СМИ сообщили о госпитализации губернатора Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу с пищевым отравлением. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отмечается, что специалисты клиники оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Источник пояснил, что губернатор, по настоянию врачей, проведет в больнице два дня в целях подстраховки.

Собеседник телеканала подчеркнул, что «угрозы жизни нет».