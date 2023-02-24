СМИ сообщили о госпитализации губернатора Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу с пищевым отравлением. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что специалисты клиники оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Источник пояснил, что губернатор, по настоянию врачей, проведет в больнице два дня в целях подстраховки.
Собеседник телеканала подчеркнул, что «угрозы жизни нет».
Напомним, что Гладков вступил в должность губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года. До этого он занимал высокие посты в Севастополе и Ставропольском крае.