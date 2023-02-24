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19 минут назад

СМИ: губернатор Гладков попал в больницу с отравлением

Илья Родин

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу с пищевым отравлением. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

СМИ сообщили о госпитализации губернатора Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что специалисты клиники оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Источник пояснил, что губернатор, по настоянию врачей, проведет в больнице два дня в целях подстраховки.

Собеседник телеканала подчеркнул, что «угрозы жизни нет».

Напомним, что Гладков вступил в должность губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года. До этого он занимал высокие посты в Севастополе и Ставропольском крае.

Политика,Вячеслав Гладков,
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