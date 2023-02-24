Медведев объяснил, что будет после победы России в СВО

Зампред Совбеза и экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Россия, без сомнения, победит в спецоперации. Он предположил, что после победы стороны конфликта подпишут соглашение, но оно не решит все возникшие проблемы.

Медведев подчеркнул, что «победа будет достигнута». Россия вернет свои земли, надежно защитит население.

По его оценке, после формального окончания конфликта будут тяжелые международные переговоры. Дискуссию, добавил политик, будет осложнять то, что решения будет принимать не глава Украины Владимир Зеленский, не его подчиненные, а заокеанские кукловоды.

Зампред Совбеза отметил, что западные поставщики оружия, финансисты не заинтересованы в прекращении противостояния. Их ключевой задачей является максимальное ослабление, обескровливание России. Вместе с тем, им придется это сделать, добавил Медведев.

Соответственно, будет подписано соглашение, временное, не включающее в себя значимые договоренности по границам, гарантии безопасности, пояснил политик.

В том случае, если от Украины останется даже малая часть, правящие ей «новые кровавые мальчики» будут постоянно стремиться к конфликту, к продолжению противостояния, заметил зампред Совбеза.